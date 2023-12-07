Врач перечислила продукты, снижающие аппетит

Цельные крупы, бобовые, яйца, мясо и рыба хорошо насыщают организм, позволяя долго испытывать чувство сытости. Об этом в интервью РИАМО рассказала диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева. Белок, по ее словам, лучше всего сочетать с овощами и зеленью, а крупы употреблять в первой половине дня.

«Если вы столкнулись с постоянным чувством голода, нужно почистить рацион от пищевого мусора, убедиться, что вы едите разнообразную пищу, которая насыщает организм необходимыми питательными веществами, и что в работе ЖКТ нет нарушений», — отметила специалист.

Также она посоветовала отказаться от перекусов, провоцирующих скачки сахара, пить достаточное количество чистой негазированной воды и добавлять клетчатку в каждый прием пищи.

До этого Стародубцева отмечала, что легкий ужин позволяет организму расщепить и усвоить утреннюю пищу. По ее словам, для вечернего приема пищи подойдут рыба, яйца и овощи.

Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева предупреждала, что злоупотребление простыми углеводами (сладости, выпечка) может приводить к ожирению поджелудочной железы и развитию хронического панкреатита.

Ранее врач перечислил продукты, которые полезно есть гипертоникам.