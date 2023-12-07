Молодая туристка была изнасилована гидом на тайском острове

Немецкая туристка была изнасилована на тайском острове. Об этом сообщает Daily Mail.

В середине февраля 24-летняя гражданка Германии приехала в Таиланд и отправилась в одиночный тур по тропическому острову Ко Чанг. На маршруте девушку сопровождал 55-летний гид, который отвел ее на изолированный пляж, где не было других туристов, и изнасиловал, а затем вернул в отель.

Пострадавшая пояснила, что сначала она была слишком травмирована, чтобы кому-то рассказать об инциденте. Она также боялась, что родители рассердятся на нее после того, как они запретили ей ехать в отпуск в Азию. Через пару дней она все же решилась обратиться в полицию, а составить заявление ей помогли местные жители. Теперь девушка считает, что произошедшее лишило ее достоинства.

«Я всегда плачу, потому что он забрал у меня энергию. Он забрал мое тело. Он забрал мое уважение», — поделилась она.

Девушка говорит, что раньше уже не раз путешествовала в одиночку и всегда чувствовала себя в безопасности. Теперь она рекомендует всем отправляться в путешествие компанией.

«В Таиланд лучше ехать с родителями, с друзьями, с парнем или если у вас его нет, просто не путешествуйте в одиночку, так будет лучше», — советует потерпевшая.

30 ноября насильника приговорили к тюремному заключению сроком на два года и восемь месяцев без права на досрочное освобождение.

Ранее в Греции мужчина изнасиловал 19-летнюю туристку, накачав ее веселящим газом.