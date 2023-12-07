Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Молодая туристка была изнасилована гидом на тайском острове

Туристка из Германии пострадала от изнасилования со стороны гида в Таиланде

close
100%
Depositphotos

Немецкая туристка была изнасилована на тайском острове. Об этом сообщает Daily Mail.

В середине февраля 24-летняя гражданка Германии приехала в Таиланд и отправилась в одиночный тур по тропическому острову Ко Чанг. На маршруте девушку сопровождал 55-летний гид, который отвел ее на изолированный пляж, где не было других туристов, и изнасиловал, а затем вернул в отель.

Пострадавшая пояснила, что сначала она была слишком травмирована, чтобы кому-то рассказать об инциденте. Она также боялась, что родители рассердятся на нее после того, как они запретили ей ехать в отпуск в Азию. Через пару дней она все же решилась обратиться в полицию, а составить заявление ей помогли местные жители. Теперь девушка считает, что произошедшее лишило ее достоинства.

«Я всегда плачу, потому что он забрал у меня энергию. Он забрал мое тело. Он забрал мое уважение», — поделилась она.

Девушка говорит, что раньше уже не раз путешествовала в одиночку и всегда чувствовала себя в безопасности. Теперь она рекомендует всем отправляться в путешествие компанией.

«В Таиланд лучше ехать с родителями, с друзьями, с парнем или если у вас его нет, просто не путешествуйте в одиночку, так будет лучше», — советует потерпевшая.

30 ноября насильника приговорили к тюремному заключению сроком на два года и восемь месяцев без права на досрочное освобождение.

Ранее в Греции мужчина изнасиловал 19-летнюю туристку, накачав ее веселящим газом.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами