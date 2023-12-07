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Выходные в Центральном федеральном округе начнутся со снегопада

Синоптик Шувалов: южную часть ЦФО в субботу накроет умеренным снегопадом

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РИА «Новости»

В субботу, 9 декабря, в южной половине Центрального Федерального округа пройдет снег. Осадки будут идти только один день и не будут сильными, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В южной части ЦФО поднимается фронтальная зона от турецкого циклона, с чем и связан снегопад, отметил синоптик. Температура воздуха при этом будет колебаться от 12 до 17 градусов мороза, в Воронеже, Курсе и Белгороде – от 4 до 9 градусов ниже нуля.

«Но это действительно только на один день. Снег я назвал бы, скорее, умеренным и не давал бы ему категории «сильный», — добавил он.

Что касается столичного региона, то, по словам Шувалова, из-за инверсии в антициклоне успешно сформировалась тонкая облачность. Она прикрыла Московскую, а также Владимирскую и Ярославскую области. Такая ситуация создает «некий парниковый эффект», в результате чего, по словам синоптика, прослойка облаков прикрывает регионы «как одеялом».

«Поэтому сегодня было даже существенно теплее, не так выхолодило к утру, как в прошлые ночи», — заключил Шувалов.

Напомним, синоптики спрогнозировали Москве сильные морозы с отклонением от среднесуточных норм к концу недели. По прогнозу, вторая половина недели – сегодняшний день, пятница и суббота – станут самыми холодными.

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