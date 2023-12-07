Врач объяснила, почему ужин должен быть легким

Легкий ужин позволяет организму расщепить и усвоить утреннюю пищу. Об этом в интервью РИАМО рассказала диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева. По ее словам, для вечернего приема пищи подойдут рыба, яйца и овощи.

«Так мы поможем процессам очищения организма и дадим печени отдохнуть. Пик ее активности приходится на ночные часы. Чтобы с утра чувствовать себя бодро и без тяжести в животе, нужно не перегружать печень и желчный пузырь в вечернее время», — пояснила Стародубцева.

Также она посоветовала избегать простых углеводов, которые провоцируют чувство голода из-за скачков сахара. Кроме того, по словам диетолога, важно пить достаточное количество чистой негазированной воды и не забывать про полноценный сон.

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