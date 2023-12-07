Названы идеальные подарки на Новый год для детей и подростков разного возраста

В зависимости от возраста ребенка новогодние подарки сильно различаются. Так, если речь идет о малышах до года, то можно подарить специальные коврики для ползанья и грызунки, а вот детям с года до трех нужны игрушки поинтереснее – разные по текстуре, цвету, развивающие, рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.

Дошкольникам лучше всего дарить игрушки, с помощью которых можно устроить сюжетно-ролевую игру – это могут быть зайчики, мишки, солдатики, куклы.

«Большой радостью для малыша станет покупка игрушечного замка, кухоньки или даже «салона красоты». Он сможет попробовать себя в разных ролях: доктора, повара, парикмахера, родителя и так далее, что позволит ему получить представление об окружающем мире и о том, чем занимаются взрослые», – цитирует Дугенцову Общественная Служба Новостей.

Детям с 7 до 12 лет лучше дарить «сложные конструкторы по типу Lego», головоломки, раскраски, пазлы, книжки, а также настольные игры. С 12 до 18 лет важно обратить внимание на предметы личной гигиены, косметику или одежду, стиль которой нравится ребенку. У детей в этом возрасте лучше спрашивать, что именно они хотят получить в подарок.

А вот девушкам и юношам в возрасте от 16 до 18 лет лучшим подарком станет подготовка к взрослой жизни, считает Дугенцова. В качестве примера она привела учебу на автомобильных курсах или занятие по профориентации с психологом.

Напомним, россияне также сообщили, что планируют потратить на новогодние подарки своим близким не менее 50 тыс. рублей. Среди запланированных подарков популярнее всего гаджеты и аксессуары, косметика и одежда.

Ранее жители страны рассказали, что хотели бы получить в подарок на новогодние праздники от своих коллег.