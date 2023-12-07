Задержан отец девочки, устроившей стрельбу в школе в Брянске

Полиция задержала отца девочки, которая устроила стрельбу в школе в Брянске и ранила нескольких человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что мужчина находится на допросе. Силовики пытаются выяснить, как у его дочери оказалось ружье, обучал ли отец ее стрелять. Следственные действия будут проводиться и в доме мужчины, уточнил собеседник агентства.

По данным Shot, накануне у мужчины было день рождения. Предположительно, девочка могла воспользоваться этим моментом и тайно забрать дробовик.

Утром 7 декабря в Брянске ученица гимназии №5 с ружьем и открыла стрельбу. Пять человек получили ранения, двое погибли на месте от полученных травм, в том числе стрелявшая девочка.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание образовательного учреждения и вывели детей с работниками на улицу. Школьников в сопровождении взрослых отпустили домой.

Министр здравоохранения России взял на контроль оказание медицинской помощи пострадавшим.

Ранее в подмосковном городе Балашихе задержали 14-летнюю девочку, собиравшуюся напасть на школу.