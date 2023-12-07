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Врач раскрыл, хорошо ли поддается лечению микоплазменная инфекция

Врач Прокофьев: микоплазменная инфекция является управляемой

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Depositphotos

Микоплазаменная инфекция является достаточно управляемой при своевременной диагностике и правильно подобранном лечении. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, важно прибегать к современной комбинированной терапии, поскольку стандартные антибиотики могут не оказать должного воздействия на микоплазму.

«Необходимо сделать фокус на том, что это может быть микоплазменная инфекция, сконцентрироваться на этом и проводить такие диагностические тестирования. В частности, работать на обнаружение иммуноглобулинов, которые достаточно легко лабораторно и быстро определяются. Уже после установленного диагноза проводить специфическую терапию, направленную на нейтрализацию микоплазмы», — отметил специалист.

Он добавил, что коварство микоплазменной пневмонии заключается в том, что заболевание не имеет ярко выраженной клиники, поэтому часто диагностируется уже на тяжелых стадиях.

5 декабря Роспотребнадзор сообщил о начале регистрации случаев заболевания микоплазменной инфекцией, заверив, что пока тяжелых форм у заразившихся не наблюдается. Также болеют жители Китая, Германии, Италии, США, Франции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Врач-педиатр АО «Медицина» Оксана Мурзина рассказывала, что микоплазменная пневмония начинается с высокой температуры, после чего возбудитель Мycoplasma pneumoniae поражает легкие, инфицированных донимают приступы тяжелого затяжного кашля, который не убирают стандартные антибиотики.

Ранее инфекционист назвал уязвимые перед микоплазменной инфекцией группы населения.

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