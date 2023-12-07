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Аналитики выяснили среднюю по России стоимость салата «Мимоза»

RT: средняя цена салата «Мимоза» в России составляет 368 рублей

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Andrey Arkusha/Global Look Press

По данным за ноябрь-декабрь этого года средняя по России стоимость салата «Мимоза» составляет 368 рублей 82 копейки. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 5%, сообщает RT со ссылкой на данные аналитиков платформы фискальных данных «Такском».

Стоимость специалисты выясняли, ориентируясь на классический рецепт популярного у россиян салата. В него входят сыр, морковь, лук, яйца, рыбные консервы и майонез. Подсчет производился на основе анализа более 53 млрд кассовых чеков.

Выяснилось, что в среднем необходимая порция майонеза стоит 41,2 рубля, сыра — 113 рублей, моркови — 18,75 рубля, одного репчатого лука — 5,37 рубля, трех яиц — 25,05 рубля. Самым дорогим ингредиентом стали рыбные консервы, на которые в среднем придется потратить 165 рублей.

Напомним, аналитики также подсчитали, что в этом году. Набор продуктов для оливье подорожал на 7,7%, или на 37 рублей.

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