В Госдуме призвали ввести ограничение для артистов с антироссийской позицией

Артисты с антироссийской позицией не должны иметь возможность принимать участие в реализации культурных проектов за счет средств государства, считает депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Он призвал главу Минкульта Ольгу Любимову ввести нормативный запрет на финансирование таких деятелей культуры, сообщает RT со ссылкой на копию письма депутата.

В своем письме министру Фёдоров заявил, что многие творческие деятели в последние годы выступали с публичными антироссийскими заявлениями, в том числе дискредитировали госвласть, ВС, а также призывали к введению санкций против своей родной страны. При этом никаких официальных норм, запрещающих им участвовать в творческой деятельности за государственный счет, на сегодня нет, отметил депутат. В результате, по его словам, люди, занимающие антироссийскую позицию, могут при этом получать гонорар из бюджета.

Депутат призвал Любимову рассмотреть возможность нормативного запрета для выразивших антироссийскую позицию артистов «участвовать в создании культурных, художественных продуктов за счет государственного финансирования, средств организаций с государственным участием».

Напомним, в апреле в Госдуме создали рабочую группу, которая должна заниматься ограничением в доходах артистов с антироссийской позицией. Речь шла об иноагентах и уехавших из страны деятелях культуры. Предлагалось даже заморозить все доходы уехавших и выступивших против РФ артистов.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее назвал певицу Наргиз «свиньей» после ее антироссийских высказываний.