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В России зафиксировали бум спроса на детский туризм

Депутат Салаева: бум спроса на детский туризм зафиксировали в России в 2023 году

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Shutterstock

В России в 2023 году зафиксировали особый интерес граждан к детскому туризму, рассказала kp.ru член комитета Госдумы по туризму Алла Салаева.

По ее словам, аналогов такому буму детского туризма в новейшей истории страны нет.

«Мы формируем у наших детей чувство сопричастности к тому, что происходит в стране. Детские путешествия позволяют наглядно синхронизировать их с образовательным процессом. Например, в Чувашии есть Музей Лобачевского. Можно много изучать Евклидову геометрию, но если съездить в музей Лобачевского, точно поймешь, что это такое, и запомнишь надолго», — рассказала Салаева.

Депутат отметила, что российским регионам было поручено выделять средства на организацию детских путешествий по стране, чтобы они могли лучше ее узнавать. Вследствие этого в России выросла популярность детских туроператоров.

Накануне директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин говорил, что 81% россиян высоко оценивают качество услуг в сфере внутреннего туризма. По его словам, показатель удовлетворенности граждан России отдыхом внутри страны растет с каждым годом.

Ранее россияне ответили, что их привлекает в путешествиях по стране.

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