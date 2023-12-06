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Начштаба СОБРа «Рысь» задержан после обнаружения тел с гирями на ногах

Начштаба СОБРа «Рысь» Алпатов задержан после обнаружения тел с гирями на ногах

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексей Алпатов был задержан по делу об убийстве двух человек в начале 2000-х годов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники.

По словам источников, в апреле текущего года ФСБ задержала экс-сотрудника МВД по подозрению в двойном убийстве. Он дал показания на собственных подельников. Эти показания легли в основу дальнейшего расследования и позволили задержать Алпатова и оперуполномоченного Главного управления полицейского спецназа Сергея Волостных (бывший сотрудник спецназа «Гром» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД).

Как рассказал источник, в 2003 году было заведено дело по факту похищения двух человек (ч. 2 ст. 126 УК). Тогда преступники требовали от родных, чтобы они выплатили выкуп в размере полумиллиона долларов. Источник заявил, что в октябре 2021 года дело передали в Главное следственное управление СК для дальнейшего расследования. Следствие установило, что похищенные были ликвидированы. Тела двух жертв с привязанными к ногам гирями нашли на дне подмосковного водоема.

6 декабря депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что действующие сотрудники Росгвардии, в том числе начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» Алексей Алпатов, находились среди задержанных в среду членов группировки, которая совершала тяжкие преступления с 1998 года.

Ранее бизнесмена Анатолия Быкова задержали по делу о двойном убийстве в 90-х.

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