Водителей такси в Литве обязали иметь права из стран ЕС или НАТО

Изменения правил работы водителей такси введены в Литве. Теперь водителей обязывают иметь права, выданные в странах Евросоюза, Европейского экономического сообщества или Североатлантического альянса. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства республики сообщает ТАСС.

«Удостоверение европейского стандарта о праве управления транспортным средством свидетельствует о том, что работающие водителями такси иностранцы понимают и усвоили европейские правила дорожного движения и принимают на себя обязательство безопасной перевозки пассажиров», — говорится в сообщении.

Водители такси, имеющие права с Украины и Швейцарии, также не попадут под ограничения. Остальным для работы придется получить права, выданные в одобренных кабмином странах.

27 ноября сообщалось, что в Литве увидели шпионскую угрозу в гражданах бывшего СССР.

Ранее в Литве призвали пересмотреть концепцию безопасности страны.