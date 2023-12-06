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Девушка едва не задохнулась, случайно проглотив зубную щетку

New York Post: в Испании девушка едва не задохнулась, проглотив зубную щетку

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Shutterstock

Жительница Испании подавилась за ужином индейкой и пытаясь достать из горла застрявший кусок мяса, случайно проглотила зубную щетку. Об этом сообщает New York Post.

21-летняя испанка Хейзеа ужинала индейкой, в какой-то момент она подавилась куском пищи, чтобы извлечь инородное тело, которое мешало ей дышать, девушка взяла зубную щетку, надеясь ею протолкнуть мясо.

«Я пыталась удержать ее за щетину, но как только препятствие было устранено, ее просто засосало», — рассказала Хейзеа.

Пострадавшую немедленно госпитализировали, на рентгеновских снимках медики обнаружили зубную щетку в пищеводе пациентки. Операция по извлечению инородного тела длилась около сорока минут, девушка находилась под общим наркозом.

Сейчас состояние пациентки не вызывает у врачей опасений.

Ранее четырехлетний ребенок оказался в больнице, проглотив магнитную рыбку.

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