Попавшие в ФСБ срочники смогут служить пограничниками

В случае принятия поправок к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии срочники смогут стать частью погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом РИА Новости рассказал руководитель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

«Изменения <...> учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками и попасть служить на границу, охранять рубежи нашей Родины было очень почетно… Сегодня у призывников вновь появится такая возможность», — объяснил Пискарев.

По мнению депутата, погранслужба сможет эффективнее решать поставленные перед ней задачи, если будет привлекать дополнительные силы.

6 декабря комитет Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрил поправки в законы о воинской обязанности и о ФСБ, которые в случае принятия позволят призывникам проходить срочную службу в органах Федеральной службы безопасности.

По состоянию на сегодняшний день граждан РФ могут призывать на службу в ВС РФ, органы госохраны и другие войска.

Ранее стало известно, смогут ли иноагенты проходить срочную службу в ФСБ.