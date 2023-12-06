Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин выиграл в лотерею 50 млн рублей, не угадав ни одного числа

Не угадавший ни одного числа в лотерее житель Забайкалья выиграл 50 млн рублей

close
100%
Depositphotos

Житель Забайкальского края выиграл в лотерее «Все или ничего» 49 024 480 руб. Об этом сообщает издание Chita.ru со ссылкой на пресс-службу компании «Столото».

«Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Известно лишь, что счастливчик купил билет в мобильной версии сайта «Столото» за 100 рублей», — рассказал представитель компании в беседе со СМИ.

В лотерее уточнили, что внушительный приз участник лотереи выиграл, не отгадав ни одного числа. Согласно правилам игры, для победы необходимо отгадать все 12 чисел в диапазоне от 1 до 24 или не отгадать ни одно из них.

Ранее в Свердловской области рассказали, что две недели ищут мужчину, выигравшего пять миллионов рублей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами