Россиянин выиграл в лотерею 50 млн рублей, не угадав ни одного числа

Житель Забайкальского края выиграл в лотерее «Все или ничего» 49 024 480 руб. Об этом сообщает издание Chita.ru со ссылкой на пресс-службу компании «Столото».

«Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Известно лишь, что счастливчик купил билет в мобильной версии сайта «Столото» за 100 рублей», — рассказал представитель компании в беседе со СМИ.

В лотерее уточнили, что внушительный приз участник лотереи выиграл, не отгадав ни одного числа. Согласно правилам игры, для победы необходимо отгадать все 12 чисел в диапазоне от 1 до 24 или не отгадать ни одно из них.

Ранее в Свердловской области рассказали, что две недели ищут мужчину, выигравшего пять миллионов рублей.