Член «Дигории» назвала значимым внимание Путина к добровольческому сообществу

Организаторы международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ поставили перед собой колоссальную задачу – объединить всю Россию, ее победы прошлого, достижения настоящего и образы будущего на одной площадке, доступной для всех граждан страны. Об этом заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Милена Богомолова.

«Качество реализации этой задачи действительно захватывает дух, и стоит лишь раз посетить выставку, чтобы понять, какая глобальная работа была проведена и почему в красочные залы «России» хочется возвращаться снова и снова», — сказала она.

Эксперт уточнила, что павильоны ВДНХ уже успели принять видных государственных и общественных деятелей, предпринимателей, представителей сферы культуры и спорта.

«Поэтому посещение выставки Владимиром Путиным было лишь вопросом времени. Ни для кого не секрет, что у президента рабочий день расписан по минутам, но даже это не помешало главе государства не только ознакомиться с масштабными выставочными экспозициями («Достижения России», «Первые в России – стране возможностей», «Сделано нами», «Атом»), но и побеседовать с организаторами и, конечно же, традиционно вручить премию «Волонтер года-2023» в рамках Международной премии «Мы вместе», — отметила Богомолова.

При этом самым ярким и душевным моментом президентского визита она назвала выступление Путина на торжественной церемонии награждения победителей премии «Мы вместе».

«Внимание к добровольческому сообществу и искренняя благодарность из уст главы государства, особенно накануне большого праздника – Дня волонтера, крайне значимы в свете укрепления социальной солидарности и привлечения внимания неравнодушных жителей нашей страны к проектам в области гражданского участия и взаимопомощи. Подъем добровольческого движения – это не только закономерная реакция на современные вызовы. Это еще и верность закону подлинного национального единства, который так емко выразил президент: «Пока мы вместе – мы непобедимы», — заключила политолог.

Напомним, 4 декабря глава государства посетил международную выставку-форум «Россия». В тот же день здесь состоялась церемония вручения премии «Волонтер года».

Владимир Путин лично вручил награду победителю главной номинации «Лучший волонтер года». Премию получила Наталья Аминева, которая вместе с детьми и мужем активно помогает участникам российской специальной военной операции (СВО) на Украине.