Штрафы до 10 тыс. рублей для россиян за недопуск газовщиков сочли недостаточными

Предлагаемое увеличение штрафов для россиян за недопуск в квартиру газовщиков для проверки оборудование не поможет решить проблему, считает директор ассоциации «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая. По ее мнению, нужно принять более жесткие меры, при этом также предусмотрев варианты защиты от потенциальных мошенников.

Напомним, штрафы предлагается увеличить с 1-2 тысяч до 5-10 тысяч рублей для граждан.

«При таких штрафах процент недопуска сократится, но даже такие суммы – это незначительные суммы, нужны более жесткие меры, – сказала эксперт в интервью НСН. – В основном не пускают в случаях, если была сделана перепланировка. Люди понимают, что для них этот штраф не так страшен, как то, что их обяжут все вернуть и в надлежащее состояние все привести».

Кроме того, Вепрецкая призвала сразу принять меры против потенциальных мошенников. К примеру, для помощи пожилым людям и инвалидам в таких случаях к работе должны подключиться соцработники, считает она.

«Если в доме висит информация о техническом обслуживании, если через «Госуслуги» будут направляться уведомления, то проблем не будет, – добавила эксперт. – Специалисты всегда предъявляют удостоверения, информацию всегда можно проверить».

Напомним, правительство одобрило законопроект о повышении штрафов за недопуск газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентканалов. Если для граждан максимальная сумма штрафа – 10 тыс. рулей, то для должностных лиц взыскание соствит до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. Документ в ближайшее время планируется внести в Госдуму.

Ранее в Госдуме вместо повышения штрафов за недопуск газовщиков призвали ввести комплексные газовые тарифы.