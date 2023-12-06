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Путин присвоил звания 60 генералам

Путин присвоил генеральские звания 60 военнослужащим и силовикам

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий более 60 офицерам России и силовикам. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Согласно документу, звания от генерал-лейтенанта до генерал-майора присвоено военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, ФПС, ФСИН И ФССП. Кроме того, один военный повышен до вице-адмирала и четыре — до контр-адмирала. Звание генерал-лейтенанта получили шесть военнослужащих Росгвардии, звание генерал-майора - семь.

1 декабря российский лидер своим указом присвоил фрегату «Адмирал Макаров» почетное наименование «гвардейский» за героизм, проявленный личным составом корабля в ходе боевых действий.

До этого Путин подписал указ, который устанавливает новое почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ». В документе говорится, что решение было принято в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

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