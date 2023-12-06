Неудобство VPN-сервисов отразилось на аудитории запрещенных в России ресурсов

Более половины россиян — 62,5% — не используют VPN-сервисы. 22% жителей страны, наоборот, активно пользуются подобными приложениями. При этом 41,5% считают, что эти сервисы небезопасны. К такому выводу пришли аналитики Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), которые совместно с коллегами из сервиса опросов V-Project провели исследование популярности VPN-сервисов и уровня доверия к ним среди российских пользователей.

Согласно результатам исследования, 22,5% опрошенных считают VPN-сервисы безопасными. Остальная часть респондентов — 36% — затруднилась с ответом.

Аналитики отмечают, что большинство россиян выбирают VPN-сервисы, чтобы заходить на заблокированные в России социальные сети (60,3%) и СМИ (33,9%). Меньше четверти (21,8%) используют подобные приложения, чтобы скачивать фильмы и музыку. Для работы VPN используют 18,1%, а ради анонимности в сети 17,4%.

При этом, как выяснили эксперты РОЦИТ, неудобство VPN-сервисов уже отразилось на аудитории запрещенных в России ресурсов. Так 38,6% респондентов стали реже заходить в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и X (Twitter) из-за необходимости постоянно включать для этого VPN. 18%, напротив, не затрудняет это делать.

Тем не менее 40,2% респондентов ежедневно используют VPN-сервисы. Меньшее число людей пользуется ими несколько раз в неделю (24,6%) или месяц (16%). Среди опрошенных оказались и те, кто включает VPN даже реже, чем раз в месяц (11,2%).

Наибольшей популярностью среди пользователей пользуются бесплатные VPN-сервисы (73,2%). И только 7,3% опрошенных чаще используют платные.

«Очевидно, что VPN-сервисы используются многими российскими гражданами не только для того, чтобы попасть в запрещенные социальные сети, но и для обхода блокировок, которые были установлены владельцами зарубежных ресурсов по политическим соображениям или под давлением властей недружественных стран», — прокомментировал исследование председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.

Он подчеркнул, что поэтому перед Роскомнадзором стоит задача сформировать пул надежных VPN-сервисов, которые соблюдают требования российского законодательства и дают пользователям гарантии сохранности персональных данных и личной информации.

«О полном запрете VPN-сервисов речи быть не может», — заключил Горелкин.

В проведенном исследовании приняли участие 7 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.