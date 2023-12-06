Москвичам рассказали, будет ли на улицах снег в новогоднюю ночь

Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в новогоднюю ночь на улицах Москвы будет лежать снег. Об этом пишет РИА Новости.

«Ничего больше конкретного — это только шаманы», — сообщил он.

По его словам, высота снежного покрова в столице до середины декабря будет составлять около 30 см.

До этого россияне рассказали, что хотели бы получить в подарок на Новый год от коллег.

Среди желаемых подарков респонденты называли сувениры и корпоративный мерч (10%), грамоты, благодарственным письма, наградные статуэтки — 8%. Праздничные атрибуты новогодней тематики хотели бы получить 7% опрошенных. Еще 6% отметили, что для них приятным подарком стала бы передача денежных средств в благотворительные проекты, фонды и приюты для животных.

На корпоративный подарок от работодателя подчиненному в среднем закладывается от 500 до 1 тыс. рублей (53% опрошенных). От 1 до 2 тыс. рублей на эти цели направляют 29% респондентов, более 2 тыс. — 18%.

Ранее москвичам рассказали о погоде на Новый год.