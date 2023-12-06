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В России призвали нотариально заверять дарственную на квартиры для защиты пенсионеров

«ПГ»: дарственную на квартиры планируют заверять у нотариусов для защиты пожилых

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Depositphotos

Депутаты Госсобрания Башкирии предложили начать заверять договоры дарения квартиры у нотариуса в случаях, если даритель и дарополучатель не состоят в родственных связях. Соответствующий законопроект они внесли в Госдуму, сообщает «Парламентская газета».

По словам парламентариев, дарственные договоры на жилье, которые оформляются между посторонними людьми, можно считать «маркером социального риска». Зачастую их заключают «вследствие заблуждения со стороны дарителя относительно природы совершаемой им сделки, сопровождаются злоупотреблением правом со стороны одаряемых и содержат в себе признаки мнимой и притворной сделок», следует из пояснительной записки к документу.

Депутаты уточнили, что нотариальное удостоверение могло бы защитить имущественные права одиноких пенсионеров, людей с алкогольной или наркотической зависимостью и других граждан.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев до этого говорил, что дарственные могут быть опасны для пенсионеров. Он пояснил, что многие из них, подписав документ, надеются остаться в квартире до конца жизни, однако никто не может гарантировать, что поведение и отношение родственников останется прежним.

Ранее сообщалось, что цены на ряд услуг нотариусов в России снизятся.

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