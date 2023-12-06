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В Санкт-Петербурге горит консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова

В Петербурге из консерватории имени Римского-Корсакова эвакуируют людей

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Санкт-Петербурге горит консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом сообщило ГУ МЧС по городу, передает РИА Новости.

Возгорание произошло на первом этаже здания, проводится эвакуация людей.

Площадь пожара пока неизвестна.

В консерватории проводились работы по реставрации.

6 декабря сообщалось, что переполненный автобус загорелся на трассе под Томском около села Зоркальцево. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь за 10 минут. В региональном главке МЧС уточнили, что пострадавших среди пассажиров нет.

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском пожарный Иван Бережнов в течение 20 минут проводил реанимацию собаки, которую удалось спасти из горящей квартиры во время пожара.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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