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Более 10 мигрантов выдворят из России после массовой драки в Петербурге

В Петербурге более 100 мигрантов доставили в МВД после драки у «Лахта-центра»

В Петербурге после драки около «Лахта-Центра» полиция провела масштабные мероприятия, связанные с мигрантами. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По результатам рейдов более 100 иностранцев доставили в полицию из-за нарушений миграционного законодательства.

«Более половины из них в итоге лишились трудового патента, а следовательно, и права работать на территории страны», — сообщается в публикации.

Среди задержанных оказались 13 человек, которые совершили грубые нарушения. Их направили в специализированный центр. Впоследствии все они будут выдворены из России.

Ранее около «Лахта-центра» произошла массовая драка рабочих. На видео с места инцидента заметны люди в форме, которые бьют друг друга по неизвестной причине.

Ранее в Самарской области полиция устроила рейды по стройками и местам проживания мигрантов.

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