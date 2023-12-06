Более 10 мигрантов выдворят из России после массовой драки в Петербурге

В Петербурге после драки около «Лахта-Центра» полиция провела масштабные мероприятия, связанные с мигрантами. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По результатам рейдов более 100 иностранцев доставили в полицию из-за нарушений миграционного законодательства.

«Более половины из них в итоге лишились трудового патента, а следовательно, и права работать на территории страны», — сообщается в публикации.

Среди задержанных оказались 13 человек, которые совершили грубые нарушения. Их направили в специализированный центр. Впоследствии все они будут выдворены из России.

Ранее около «Лахта-центра» произошла массовая драка рабочих. На видео с места инцидента заметны люди в форме, которые бьют друг друга по неизвестной причине.

Ранее в Самарской области полиция устроила рейды по стройками и местам проживания мигрантов.