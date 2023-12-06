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В МИД РФ назвали число россиян, которых удалось вывезти из сектора Газа

Захарова: из сектора Газа удалось вывезти 898 россиян и членов их семей

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Максим Блинов/РИА Новости

В течение месяца из сектора Газа удалось вывезти 898 российских граждан и членов их семей, работа в этом направлении продолжается. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, 5 декабря в московский аэропорт Домодедово спецрейсом МЧС из Каира прибыла очередная группа беженцев в количестве 120 человек.

Представитель МИД РФ уточнила, что из 898 эвакуированных в Россию прибыли 883 человека. Всего за помощью обратились 1100 человек.

Российские дипломаты продолжают работу с властями Израиля, Палестины и Египта для эвакуации россиян и членов их семей из сектора Газа, добавила Захарова.

В этот же день РИА Новости со ссылкой на пограничную службу Газы сообщило, что около 300 человек, в том числе двое россиян, 6 декабря покинут анклав после получения разрешения на выезд. Касательно россиян, это дети 2017 и 2007 года рождения.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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