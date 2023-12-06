Грабители вернули телефон владельцу, когда поняли, что это не iPhone

В США грабители вернули телефон владельцу, когда поняли, что это Android, а не iPhone, пишет портал Dexerto.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в Вашингтоне. Двое вооруженных грабителей в масках напали на водителя такси, когда тот возвращался домой. Преступники забрали у мужчины все, что было у него в карманах, включая телефон.

«Как только он припарковал машину, к нему подошли неизвестные в масках», — вспоминает жена пострадавшего.

Однако воры вернули таксисту смартфон, обнаружив, что он работает на операционной системе Android. Преступники рассказали водителю, что надеялись, что он пользуется iPhone.

«Они посмотрели на этот телефон и сказали: «О, это Android?». Мы думали, это iPhone», — добавила супруга таксиста.

В полиции прокомментировали инцидент и сообщили, что на данный момент ищут подозреваемых в ограблении.

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