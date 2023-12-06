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МЧС направит в сектор Газа очередной груз гуманитарной помощи

МЧС отправит в сектор Газа 27 тонн гуманитарной помощи, собранной в Ингушетии

МЧС отправит в сектор Газа 27 тонн гуманитарной помощи, собранной в Ингушетии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Гуманитарный груз собран по инициативе Правительства Республики Ингушетия. Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш. В Египте гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят ее населению Газы», — сообщили в экстренных службах.

В гумпомощь вошли матрасы, одеяла, средства личной гигиены, а также продукты — в первую очередь, детское питание.

До этого стало известно, что около 300 человек, в том числе двое россиян, сегодня покинут сектор Газа после получения разрешения на выезд.

Известны имена россиян, которые будут вывезены в Египет, а затем доставлены в Россию — это дети 2017 и 2007 года рождения.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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