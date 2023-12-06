Финский журналист рассказал, чего лишились финны после закрытия границы с РФ

Пока власти Финляндии демонстративно ухудшают свои взаимоотношения с Россией, простые граждане страны сетуют об утерянных возможностях. Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказал журналист Кости Хейсканен. По его словам, многие финны оформляли карты «Мир» для оплаты поездок по РФ, покупки топлива, продуктов питания и т.д.

«Много финнов приезжали, открывали карты. И дрова даже закупали, мы даже об этом делали новости. Но сейчас, когда граница закрыта, то никто не может поехать», — рассказал Хейсканен.

Он добавил, что на праздники финны ездили в Россию целыми автобусами.

«А сейчас границы закрыты, и люди никуда не могут поехать, кроме как в Эстонию, напиться», — констатировал журналист.

28 ноября Финляндия закрыла все пограничные переходы на границе с Россией на две недели для лиц, которые ищут убежище в стране. Вскоре после этого решения погранслужба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией.

До этого финский министр по делам Европы Андерс Адлеркройц заявлял, что Российская сторона якобы пошла на ряд циничных преднамеренных шагов против Финляндии.

5 декабря погранслужба Финляндии сообщила, что готовится открыть закрытые пункты пропуска на границе с Россией в полночь 14 декабря.

Ранее в Латвии предложили разобрать железную дорогу в Россию.