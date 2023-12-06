Юристы оценили инициативу депутатов ввести штрафы за оскорбление чувств женщин

Инициатива депутатов Госдумы ввести в России штрафы в 100 тыс. рублей за оскорбление чиновниками и должностными лицами чувств женщин противоречит Конституции, заявила адвокат Мария Ярмуш. Подобные идеи, по ее мнению, звучат саркастично и больше похожи на шутку.

«Я понимаю, что в этом предложении больше иронии, сарказма, шутки. Это даже недостойно законодательной инициативы. Просто хотят вызвать интерес в СМИ», — сказала Ярмуш в беседе с телеканалом «360».

Она подчеркнула, что по Конституции России мужчины и женщины равны, а любые проявления дискриминации недопустимы. По мнению юриста, защищая лишь одну часть населения, депутаты поставят мужчин в неравное положение — в итоге они также могут оскорбиться.

Напомним, законопроект об оскорблении чувств женщин разрабатывает фракция «Новые люди». Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков подчеркивали, что этот документ «охладит пыл» должностных лиц, которые пытаются решить проблему низкой рождаемости «средневековыми методами».

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров призвал стимулировать рождаемость введением налога на бездетность.