Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме хотят запретить называть девочек мужскими именами, а мальчиков женскими

«Известия»: в ГД разработали проект, обязывающий называть детей с учетом их пола

close
100%
Shutterstock

В Госдуме разработали законопроект, который запрещает регистрировать девочек под мужскими именами, а мальчиков под женскими. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ, автором которого является первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в настоящее время участились случаи присвоения родителями имен детям, не соответствующих их полу. В пример приводится якобы случай, когда девочке при рождении было присвоено имя Михаил. Никакая статистика в документе не приводится, отмечает издание.

Буцкая уточнила, что речь идет исключительно о тех именах, которые четко соответствуют мужскому или женскому полу.

По ее словам, над законопроектом еще ведется работа и в данный момент депутаты обсуждают его с профессорами, «которые занимаются не просто русским языком, а специализируются на теме имен».

Она добавила, что важно четко прописать в законопроекте эту норму.

5 декабря в Госдуме предложили запретить показ употребления алкоголя в фильмах.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий