В Госдуме хотят запретить называть девочек мужскими именами, а мальчиков женскими

В Госдуме разработали законопроект, который запрещает регистрировать девочек под мужскими именами, а мальчиков под женскими. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ, автором которого является первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в настоящее время участились случаи присвоения родителями имен детям, не соответствующих их полу. В пример приводится якобы случай, когда девочке при рождении было присвоено имя Михаил. Никакая статистика в документе не приводится, отмечает издание.

Буцкая уточнила, что речь идет исключительно о тех именах, которые четко соответствуют мужскому или женскому полу.

По ее словам, над законопроектом еще ведется работа и в данный момент депутаты обсуждают его с профессорами, «которые занимаются не просто русским языком, а специализируются на теме имен».

Она добавила, что важно четко прописать в законопроекте эту норму.

5 декабря в Госдуме предложили запретить показ употребления алкоголя в фильмах.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.