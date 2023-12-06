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В Самарской области полиция ищет нелегалов на стройках

В Самарской области полиция проверяет стройки и места проживания мигрантов

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Global Look Press

В Самарской области правоохранители организовали комплексную операцию «Нелегальный мигрант». Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам начальника Управления по вопросам миграции региона Дениса Сафарова, представители органов проверят стройки, торговые павильоны и места «компактного проживания иностранных граждан».

Таким образом планируют выявить людей, которые нарушают миграционное законодательство. В мероприятиях примут участие сотрудники Управления по вопросам миграции, уголовного розыска, контролю за оборотом наркотиков и другие.

Ранее ситуация с мигрантами в регионе привлекла внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина. Одной из причин стал инцидент с мужчиной, который напал на женщину в ночное время суток, после чего уехал в Узбекистан. Мигранта объявили в розыск.

Ранее граждан Таджикистана задержали за избиение российских студентов в общежитии университета.

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