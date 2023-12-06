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Первые 20-градусные морозы зафиксировали в Подмосковье

В подмосковном Клину зафиксировали первые 20-градусные морозы

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Depositphotos

Первые 20-градусные морозы наступили в Московской области. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В ночь на 6 декабря в подмосковном Клину температурный минимум составил -21,8°C. Синоптик уточнил, что это вторые по силе декабрьские морозы в этом городе за последние 10 лет, холоднее было только в декабре 2021 года при температуре -25°C.

При этом в Москве минувшей ночью столбики термометра были чуть повыше. На главной метеостанции столицы на ВДНХ минимальная температура составила -12,4°C. На Балчуге зафиксировали -8,6°C, в районе Бутово — -18,4°C, в Новой Москве — -19,2°C.

Леус уточнил, что это данные по состоянию на 6 часов утра, и в ближайшие 3 часа температура воздуха может еще немного понизиться.

Также жителям Москвы сообщали, что рекорд высоты снега в столице будет устанавливаться каждый день до 9 декабря. В настоящее время сугробы достигают 37 сантиметров.

Названа температура воздуха, при которой опасно играть в футбол.

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