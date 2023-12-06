В Новосибирске заключенные изнасиловали подростка в колонии

В Новосибирске у 16-летнего подростка из колонии нашли в брюшной полости инородные предметы, которые, по предварительной информации, остались там после изнасилования. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в Новосибирской воспитательной колонии. По версии правоохранителей, над юношей надругались 29 ноября, но в больницу молодого человека доставили только спустя несколько дней.

Врачи обнаружили у осужденного за разбой школьника деревянные щепки в брюшной полости. Подросток поступил в медучреждение с серьезными травмами.

Подозреваемыми стали трое осужденных, им от 17 до 18 лет. Двое из них были осуждены за насильственные действия, один – за разбой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге отец обвинил жителя Краснодара в изнасиловании дочери-инвалида.