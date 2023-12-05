Туристка обвинила официанта пиццерии в изнасиловании

В Неаполе британская туристка обвинила служащего пиццерии в изнасиловании. Об этом сообщает Daily Mail.

22-летняя девушка путешествовала по Италии, она остановилась в Неаполе. В один из дней туристка зашла в небольшую пиццерию и познакомилась с официантом, который неплохо говорил по-английски.

Между молодыми людьми завязалась приятная беседа, однако спустя несколько минут мужчина грубо схватил девушку, затащил в подсобное помещение и надругался. По словам пострадавшей, она пыталась объяснить официанту, что не собирается вступать с ним в интимную связь.

Подозреваемого в изнасиловании задержали, 30-летний итальянец отверг все обвинения, заявив, что намерен защищаться в суде.

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