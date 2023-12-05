Жителей Москвы предупредили о рекордных сугробах

Высота сугробов в Москве достигла рекордных для декабря значений. Об этом агентству «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом, по словам эксперта, в столице нет никаких предпосылок для таяния снега.

По данным станции Росгидромета на ВДНХ, 5 декабря высота снега составляет 37 см, что является рекордом для этого дня. Ранее высота снега 5 декабря достигала максимальной отметки в 30 см. Вильфанд отметил, что высота сугробов будет рекордной для каждого дня до 10 декабря включительно.

Вильфанд добавил, что рекордная высота сугробов в отдельных случаях может держаться до конца зимы. В ближайшие дни снег таять точно не будет, потому что в Москве зафиксирована аномально низкая температура. Солнца для таяния снега будет недостаточно, пояснил эксперт.

До этого замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков предупредил, что в ближайшее время в столице ожидаются аномальные холода.

Ранее в одном из российских регионов зафиксировали 50-градусные морозы.