Врач рассказал, как бороться с утренними отеками

Вода и чаи помогут справиться с появлением утренних отеков, рассказал «Москве 24» врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он пояснил, что отеки обычно появляются из-за употребления слишком сладкой или соленой еды на ночь.

«Для борьбы с отеками нужны компоненты, позволяющие улучшить вывод жидкости. Это вода и любые чаи, которые стимулируют ее отток. Например, чай с брусникой. Достаточное количество воды будет улучшать текучесть жидкости в организме и стимулировать борьбу с отечностью», — отметил Арзамасцев.

Помимо этого, по его словам, вывести лишнюю жидкость из организма также помогут продукты, в которых содержатся калий и магний. К ним относятся зелень, например, петрушка и укроп, капуста, огурец, сухофрукты и орехи.

Врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional до этого рассказала «Газете.Ru», что кофеин, витамин Р, экстракты зеленого чая, ментола и алоэ — вещества, которые выводят лишнюю жидкость и способствуют уменьшению отеков на лице. Она отметила, что отеки нередко возникают из-за нарушений работы внутренних органов: сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек, венозных, аллергических, лимфостатических, кожных заболеваний.

Ранее стало известно, какие процедуры помогут справиться с синяками и отеками под глазами.