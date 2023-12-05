Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, как бороться с утренними отеками

Врач Арзамасцев: вода поможет бороться с утренними отеками

close
100%
Pexels

Вода и чаи помогут справиться с появлением утренних отеков, рассказал «Москве 24» врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он пояснил, что отеки обычно появляются из-за употребления слишком сладкой или соленой еды на ночь.

«Для борьбы с отеками нужны компоненты, позволяющие улучшить вывод жидкости. Это вода и любые чаи, которые стимулируют ее отток. Например, чай с брусникой. Достаточное количество воды будет улучшать текучесть жидкости в организме и стимулировать борьбу с отечностью», — отметил Арзамасцев.

Помимо этого, по его словам, вывести лишнюю жидкость из организма также помогут продукты, в которых содержатся калий и магний. К ним относятся зелень, например, петрушка и укроп, капуста, огурец, сухофрукты и орехи.

Врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional до этого рассказала «Газете.Ru», что кофеин, витамин Р, экстракты зеленого чая, ментола и алоэ — вещества, которые выводят лишнюю жидкость и способствуют уменьшению отеков на лице. Она отметила, что отеки нередко возникают из-за нарушений работы внутренних органов: сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек, венозных, аллергических, лимфостатических, кожных заболеваний.

Ранее стало известно, какие процедуры помогут справиться с синяками и отеками под глазами.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий