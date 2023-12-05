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Экспозиция Петербурга на выставке «Россия» стала одной из самых посещаемых

Экспозицию Петербурга на выставке «Россия» признали одной из лучших

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Администрация Санкт‑Петербурга

Стенд Санкт-Петербурга на выставке-форуме «Россия» за первый месяц посетили более 200 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Центральным объектом экспозиции Северной столицы, расположенной в павильоне № 75, стала копия Дворцового моста, пролеты которого каждый час разводятся под музыку. Конструкция выполнена в масштабе 1:43, а у входного портала гостей встречает интерактивный мультимедийный шар, которым могут управлять посетители.

Награду губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову за вклад в создание уникальной экспозиции на выставке «Россия» вручил первый заместитель руководителя администрации Президента России, председатель Организационного комитета выставки Сергей Кириенко.

«Это награда всей команды, которая готовила экспозицию Петербурга для выставки. Наш город построен волей Петра Великого. Сегодня наш президент продолжает его дело, отстаивает те же ценности. Выставка «Россия» — масштабный проект, который реализован по поручению главы нашего государства», — сказал губернатор.

Сергей Кириенко отметил, что главы регионов и их команды провели кропотливую работу по подготовке экспозиций.

Пространство экспозиции Санкт-Петербурга на 90% состоит из мультимедийных решений, а панорамный экран и диодный пол добавляют эффект погружения.

Работа стенда разделена на 16 тематических сезонов, каждый из которых меняет наполнение и облик экспозиции. Во время каждого тематического блока для посетителей проводят презентации, лекции, мастер-классы и викторины.
День Санкт-Петербурга на выставке-форуме «Россия» пройдет 23 декабря.

Всего выставку «Россия» за первый месяц ее работы посетили 2 млн 125 тыс. человек, 97% опрошенных испытали чувство гордости за нашу страну и заявили о готовности рекомендовать выставку своим друзьям.

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