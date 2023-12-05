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Испанка проглотила зубную щетку, пытаясь протолкнуть ей застрявшую в горле индейку

NYP: испанка проглотила зубную щетку, когда проталкивала ей застрявшую в горле индейку

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Жительница Испании случайно проглотила зубную щетку, пытаясь с помощью нее протолкнуть застрявший в горле кусок индейки, пишет New York Post.

Сообщается, что женщина по имени Хейзеа ела индейку, когда поперхнулась этим блюдом. Испугавшись, она взяла свою зубную щетку и попыталась протолкнуть застрявший в горле кусок, но случайно проглотила ее.

«Мой отец не смог мне помочь, потому что из-за поврежденного сухожилия он временно передвигается в инвалидной коляске. Поэтому я решила помочь себе сама, воспользовавшись зубной щеткой», — вспоминает испанка.

Хейзею доставили в больницу, хотя она уверяет, что не чувствовала какого-либо дискомфорта. Самое трудное, рассказывает женщина, было объяснить медикам, что с ней случилось.

«Они все начали носиться вокруг и не могли в это поверить, пока не увидели рентгеновские снимки», — добавила пострадавшая.

Зубную щетку удалили в ходе 40-минутной операции, пока Хейзеа находилась под наркозом.

«Я проснулась, а зубная щетка была рядом со мной на прикроватной тумбочке», — поделилась женщина.

Ранее в Китае на операционный стол попал ребенок, которому домашний тибетский мастиф откусил предплечье.

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