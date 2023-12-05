В Екатеринбурге произошла серия взрывов. Об этом сообщает местное издание E1.RU.

Известно, что к зданию на улице Чемпионов подъехали реанимобили и пожарная техника, а жителей дома №3 эвакуируют. Причины и обстоятельства взрыва не уточняются. О пострадавших пока также не известно.

До этого в Екатеринбурге двое мужчин пострадали из-за взрывов на стройке.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на стройке ЖК «Нагорный», где работали россияне. Предварительно, из-за нарушения техники безопасности взорвались газовые баллоны.

В результате двое рабочих получили травмы. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу. Медики оценивают состояние обоих мужчин как тяжелое.

5 декабря в Екатеринбурге двухлетний ребенок попал в больницу с отравлением метадоном.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.