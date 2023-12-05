Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге произошла серия взрывов

E1.RU: в Екатеринбурге произошла серия взрывов на улице Чемпионов

close
100%
E1.RU | Новости Екатеринбурга' class="item-image" >
Телеграм-канал E1.RU | Новости Екатеринбурга

В Екатеринбурге произошла серия взрывов. Об этом сообщает местное издание E1.RU.

Известно, что к зданию на улице Чемпионов подъехали реанимобили и пожарная техника, а жителей дома №3 эвакуируют. Причины и обстоятельства взрыва не уточняются. О пострадавших пока также не известно.

До этого в Екатеринбурге двое мужчин пострадали из-за взрывов на стройке.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на стройке ЖК «Нагорный», где работали россияне. Предварительно, из-за нарушения техники безопасности взорвались газовые баллоны.

В результате двое рабочих получили травмы. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу. Медики оценивают состояние обоих мужчин как тяжелое.

5 декабря в Екатеринбурге двухлетний ребенок попал в больницу с отравлением метадоном.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий