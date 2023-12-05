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Двое больных туберкулезом россиян сбежали из больницы

Двоих больных туберкулезом воронежцев, сбежавших из больницы, вернули на лечение

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Российский Красный Крест

В Воронежской области двоих мужчин больных туберкулезом, которые сбежали из диспансера, принудительно вернули на лечение. Об этом сообщили в пресс-службе Кантемировского районного суда Воронежской области.

Двое пациентов, находясь в заразной форме туберкулеза, самовольно покинули стационар специализированного медицинского учреждения, прервав курс лечения. Поскольку граждане представляют угрозу, контактируя с неопределенным кругом лиц, суд принял решение повторно госпитализировать нарушителей в противотуберкулезный диспансер. Пациенты будут находиться в стационаре не менее восьми месяцев.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга заставила больного туберкулезом россиянина лечь в больницу.

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