Двое больных туберкулезом россиян сбежали из больницы

В Воронежской области двоих мужчин больных туберкулезом, которые сбежали из диспансера, принудительно вернули на лечение. Об этом сообщили в пресс-службе Кантемировского районного суда Воронежской области.

Двое пациентов, находясь в заразной форме туберкулеза, самовольно покинули стационар специализированного медицинского учреждения, прервав курс лечения. Поскольку граждане представляют угрозу, контактируя с неопределенным кругом лиц, суд принял решение повторно госпитализировать нарушителей в противотуберкулезный диспансер. Пациенты будут находиться в стационаре не менее восьми месяцев.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга заставила больного туберкулезом россиянина лечь в больницу.