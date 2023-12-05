Эксперты ЭИСИ объяснили причины роста популярности волонтерского движения в России

Люди, занятые в волонтерстве, чувствуют себя удовлетворенными в жизни, наращивают психологический капитал, увеличивают социальные связи. К такому выводу пришли сотрудники Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), подготовившие консенсус-прогноз на тему волонтерства.

Эксперты отмечают, что развитие гражданского участия — важная политическая задача.

«Развитие волонтерства выступает важным индикатором движения к сильному государству, здоровому общественному климату, гражданскому миру и повышению качества жизни», — говорится в исследовании.

Согласно результатам опроса, проведенного среди волонтеров, на который ссылаются эксперты ЭИСИ, 93% гражданских активистов считают, что выигрывают от своего деятельности, получая удовольствие. 90% респондентов чувствуют, что они меняют ситуацию через свое волонтерство. 47% чувствуют, что меняют жизнь человека. 44% чувствуют, что улучшают жизнь конкретной группы людей или решают общественную проблему.

В ЭИСИ констатируют, что в России в последние годы удалось достичь огромного прогресса в части гражданской солидарности.

Уйдя от атомизации общества 90-х и начала 2000-х годов, россияне вернулись к традициям взаимопомощи и благотворительности, считают эксперты.

«Людская солидарность и взаимопомощь лежат в духовной основе российской цивилизации. Государственная политика направлена на создание возможностей реализации в этой сфере. Волонтерство повышает общественный оптимизм. Большое внимание уделяется поддержке добровольческой деятельности в самых разных направлениях», — такие выводы приводятся в документе.

В ЭИСИ пояснили, что консенсус-прогноз представляет собой анализ мировых трендов в тех или иных областях, в том числе прогнозы ведущих интеллектуальных центров и футурологов, общественные запросы и политические тенденции.

Выпуск, посвященный волонтерству, приурочен ко Дню волонтера, который отмечается в России 5 декабря.