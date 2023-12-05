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В Москве с нового года увеличат минимальный размер пенсии

Собянин: размер минимальной пенсии в Москве составит около 25 тыс. рублей

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Минимальный размер пенсии в Москве с городской доплатой с 1 января 2024 года будет увеличен до 24,5 тыс. рублей в месяц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, он отметил, что будут проведены индексации единовременных и ежемесячных социальных выплат для различных категорий горожан.

Так, индексация затронет многодетные семьи, семьи ушедших из жизни военнослужащих, семьи воспитывающие детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческие и приемные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ветераны Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, юбиляры супружеской жизни, долгожители и другие льготные категории.

Ранее сообщалось, что в столице с начала 2023 года ввели в эксплуатацию более 90 социальных объектов. Как уточнил Собянин, 62 из них – за счет внебюджетных источников.

«Построили 39 детских садов и 20 школ. Половину — в ТиНАО. Часть социальных объектов инвесторы возвели по программе стимулирования создания мест приложения труда», — написал мэр.

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