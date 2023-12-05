Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о странном поведении найденного мертвым на Кубани американца в суде

«Регнум»: найденный мертвым на Кубани американец странно вел себя в суде

close
100%
Shutterstock

Гражданин США Эрнест Гарри Митчелл, которого нашли мертвым в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Краснодарском крае, на заседании суда во время рассмотрения его дела вел себя странно. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

По его словам, он не знал русского языка, поэтому ему приходилось отвечать на вопросы с помощью приглашенного переводчика.

«Он сказал, что приехал в Россию отдохнуть по туристической путевке. Это насторожило судью и показалось ей странным. Стоит отметить, что он был несколько заторможен, но на вопросы нехотя отвечал и признал свою вину и во всем согласился с предъявленными обвинениями», — рассказал собеседник.

Накануне сообщалось, что американца обнаружили мертвым в одном из помещений центра. Суд в Сочи постановил выдворить мужчину из России за нарушение правил въезда: он не имел российского полиса медицинского страхования. Митчелл уточнил, что счел свой полис действующим в России и признал вину в административном правонарушении.

Мужчину также оштрафовали на 3 тыс. рублей по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» ч. 1 ст. 18.8 КоАП. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее в СПЧ предложили возродить миграционную службу в России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий