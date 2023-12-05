Стало известно о странном поведении найденного мертвым на Кубани американца в суде

Гражданин США Эрнест Гарри Митчелл, которого нашли мертвым в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Краснодарском крае, на заседании суда во время рассмотрения его дела вел себя странно. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

По его словам, он не знал русского языка, поэтому ему приходилось отвечать на вопросы с помощью приглашенного переводчика.

«Он сказал, что приехал в Россию отдохнуть по туристической путевке. Это насторожило судью и показалось ей странным. Стоит отметить, что он был несколько заторможен, но на вопросы нехотя отвечал и признал свою вину и во всем согласился с предъявленными обвинениями», — рассказал собеседник.

Накануне сообщалось, что американца обнаружили мертвым в одном из помещений центра. Суд в Сочи постановил выдворить мужчину из России за нарушение правил въезда: он не имел российского полиса медицинского страхования. Митчелл уточнил, что счел свой полис действующим в России и признал вину в административном правонарушении.

Мужчину также оштрафовали на 3 тыс. рублей по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» ч. 1 ст. 18.8 КоАП. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося.

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