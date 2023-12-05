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В Омске мальчика госпитализировали после катания на тюбинге

В Омске 10-летний ребенок получил травму ноги, катаясь на надувной ватрушке

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

В Омске ребенок попал в больницу после катания на надувной ватрушке. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Омской области.

Школьник катался на взятом у незнакомого подростка тюбинге по склону виадука, соединяющего улицу Лизы Чайкиной и Космический проспект в Октябрьском округе. При этом в момент столкновения тюбинга с деревом на нем сидели двое детей. Девочка, вместе с которой пострадавший катался с горы, травм не получила. Мальчик добрался до дома с помощью подростков, ставших свидетелями инцидента.

Скорую помощь вызвала мать пострадавшего, вернувшаяся вечером с работы. Медики диагностировали у ее 10-летнего сына закрытый перелом двух костей голени правой ноги. Сейчас он находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивая очевидцев.

«В администрацию Октябрьского округа направлено письмо о принятии мер по предотвращению дальнейших несчастных случаев на не оборудованном для катания склоне», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее в Ленобласти двое детей попали в больницу после катания на тюбингах.

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