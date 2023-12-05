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Эксперт рынка труда заявил, что в Россию вернулись 90% «синих воротничков»

Основатель Superjob Захаров: в РФ вернулись 90% представителей рабочего класса

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Россию на сегодняшний день вернулись порядка 80-90% «синих воротничках» — представителей рабочего класса, заявил основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров. Из «белых воротничков», по его словам, вернулись в родную страну порядка половины сотрудников. Такая разница заключается в том, что они могут работать удаленно на российские компании, пояснил эксперт в беседе с НСН.

Из тех, кто могут себе позволить удаленную работу, 99% релокантов остались на российском рынке, заявил Захаров.

«Что же касается «синих воротничков», которым для работы нужен станок, их никто не ждал за рубежом, поэтому они вернулись, как только кончились деньги, — утверждает эксперт. — По ощущениям, из «синих воротничков» вернулись уже 80-90% из тех, кто не смог найти работу, аналогичную той, которую имел в России».

На конкуренции на рынке труда отъезд и возвращение релокантов, по словам Захарова, никак не сказываются.

По данным специалистов, в Россию вернулись 40% релокантов, покинувших страну в прошлом году. Одной из главных причин этого эксперты называют ужесточение правил получения ВНЖ и сроков пребывания на территории других стран.

Ранее в России призвали приравнять к экстремизму ведение пабликов в соцсетях для релокантов.

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