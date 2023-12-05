Россиянам рассказали, как питание влияет на качество кожи

Рацион питания напрямую влияет на качество кожных покровов. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-косметолог Татьяна Макарова. По ее словам, чтобы кожа была красивой и упругой, важно употреблять достаточное количество белка, из которого синтезируется коллаген.

«Чем старше мы становимся, тем придирчивее стоит быть к своему рациону. Для здоровой и сияющей кожи необходимо употреблять продукты, богатые белком: мясо, рыбу, яйца. Если вы вегетарианец постарайтесь включить в ваше питание побольше орехов, нута, добавляйте сыр тофу», — посоветовала Макарова.

Она добавила, что качество кожи ухудшает злоупотребление сладостями и мучным, поскольку избыток сахара не дает сформироваться достаточному количеству коллагена. Также она рекомендовала пить достаточное количество чистой негазированной воды.

До этого Макарова предупреждала, что при злоупотреблении алкоголем лицо становится отечным, поскольку жидкость выходит из клеток и скапливается в межклеточном пространстве. По ее словам, спиртные напитки могут также стать причиной разрастания мелких капилляров и покраснения кожи.

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