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Россиянин опубликовал в открытом доступе интимные фото супруги, когда разводился с ней

В Чебоксарах мужчина выложил в сеть приватные фото жены во время развода

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Depositphotos

В Чебоксарах местный житель попал под суд за нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконный оборот порнографических материалов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Зимой прошлого года 33-летний мужчина распространил в одной из социальных сетей приватные фотографии своей супруги. Сделал он это, как установили следователи, из-за неприязни к жене, с которой у него тогда шел бракоразводный процесс, и без ее согласия.

К настоящему времени обвинения в совершении преступления фигуранту уже предъявлены, а уголовное дело направлено в суд для его рассмотрения по существу.

Ранее заведующая детсадом из Нижегородской области лишилась работы из-за слитых приватных фото.

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