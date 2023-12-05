Россиянин опубликовал в открытом доступе интимные фото супруги, когда разводился с ней

В Чебоксарах местный житель попал под суд за нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконный оборот порнографических материалов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Зимой прошлого года 33-летний мужчина распространил в одной из социальных сетей приватные фотографии своей супруги. Сделал он это, как установили следователи, из-за неприязни к жене, с которой у него тогда шел бракоразводный процесс, и без ее согласия.

К настоящему времени обвинения в совершении преступления фигуранту уже предъявлены, а уголовное дело направлено в суд для его рассмотрения по существу.

Ранее заведующая детсадом из Нижегородской области лишилась работы из-за слитых приватных фото.