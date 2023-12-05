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В Совфеде рассмотрят новый закон «О занятости населения»

Совет Федерации рассмотрит закон «О занятости населения» 7 декабря

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Максим Блинов/РИА Новости

Совет Федерации на заседании 7 декабря рассмотрит проект базового закона «О занятости населения в РФ». Об этом сообщает ТАСС.

«Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить проект базового закона «О занятости населения в РФ», — говорится в публикации.

Госдума проголосовала за принятие закона 30 ноября. В его новой версии даются определения понятиям «занятость», «самозанятость», «платформенная занятость», уточняется статус граждан, которые могут считаться занятыми или нуждающимися в содействии при трудоустройстве (безработными).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял необходимость новой версии тем, что действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад и настало время его обновления.

В новой редакции закон содержит нормы, направленные на противодействие нелегальной занятости, устанавливается минимальный размер пособия по безработице.

На лиц, завершивших военную службу по мобилизации или контракту, распространяется право приоритетного трудоустройства.

20 августа стало известно, что каждый пятый россиянин работает неофициально.

Ранее глава Минтруда высказался о введении четырехдневной рабочей недели.

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