В Совфеде рассмотрят новый закон «О занятости населения»

Совет Федерации на заседании 7 декабря рассмотрит проект базового закона «О занятости населения в РФ». Об этом сообщает ТАСС.

«Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить проект базового закона «О занятости населения в РФ», — говорится в публикации.

Госдума проголосовала за принятие закона 30 ноября. В его новой версии даются определения понятиям «занятость», «самозанятость», «платформенная занятость», уточняется статус граждан, которые могут считаться занятыми или нуждающимися в содействии при трудоустройстве (безработными).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял необходимость новой версии тем, что действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад и настало время его обновления.

В новой редакции закон содержит нормы, направленные на противодействие нелегальной занятости, устанавливается минимальный размер пособия по безработице.

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