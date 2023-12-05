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Врач рассказала, какие болезни можно спровоцировать перееданием мандаринов

Диетолог Журавлева: мандарины грозят ожирением, диабетом и болезнями сердца

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Неумеренное потребление мандаринов грозит человеку проблемами со здоровьем и развитием опасных заболеваний. В их числе – развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других, рассказала диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Самая частая проблема на фоне переедания мандаринов – псевдоаллергическая реакция. Кроме того, за счет высокого содержания клетчатки они могут вызвать вздутие живота и метеоризм.

«Есть их много нежелательно. В мандаринах очень много сахара, лимонной и аскорбиновой кислоты. Так что это так называемые оранжевые новогодние убийцы, лучше есть по чуть-чуть», — подчеркнула Журавлева.

При ожирении, заболеваниях почек, язвенных болезнях и повышенной кислотности желудочно-кишечного тракта есть этот фрукт нежелательно, добавила диетолог. При этом само по себе большое количество съеденных мандаринов может привести к избытку энергии и образованию жировых отложений и в будущем – ожирению. Это увеличивает риск развития диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний, отметила врач.

Нежелательно давать мандарины детям до трех лет, а при проявлении аллергии сразу нужно обратиться к врачу.

В то же время мандарины при умеренном потреблении полезны, добавила диетолог. В частности, они являются природным энергетиком, в них содержатся растворимые и нерастворимые волокна, помогающие работе пищеварительной системы и предотвращающие запоры. Также мандарины улучшают усвоение питательных веществ.

Эндокринологи считают, что в сутки можно съедать не более пяти мандаринов, так как они повышают кислотность желудочного сока, что может спровоцировать гастрит.

Ранее эксперты выяснили, что стоимость мандаринов в России может сравняться с ценой на красную икру.

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