Россияне выступили против введения наказаний за ложные доносы на семью

Почти половина (48%) россиян выступили против введения наказаний за ложные доносы на семью, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,1 тыс. человек.

По их мнению, в случае появления подобного закона в России могут участиться случаи домашнего насилия.

«Как мне кажется, в вопросах связанных с риском для жизни и вообще насилием — лучше перебдеть. Лучше пусть участковый сходит и сам увидит ситуацию: бьют жену/ ребенка или нет. И пусть уже опытный сотрудник принимает решение, надо ли возбуждать дело и обеспечивать безопасность потерпевших», — сказал один из участников опроса.

При этом 29% респондентов ответили, что соседи или государство не должны влезать в дела семьи. В связи с этим они поддержали идею ввести строгие наказания за ложные доносы.

«У моей знакомой изъяли сына и месяц держали где-то. Якобы она двоих детей кормит, а этого нет. Позже, по суду, его все-таки вернули, но с абсолютно изломанной психикой. Так нужна нам опека вместо нормальных семей?», — поделился респондент.

Оставшиеся 23% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос.

Накануне заместитель председателя Госдумы Петр Толстой сообщил, что в России могут ввести наказание за ложные доносы на семью. По словам Толстого, российские органы опеки построены на основе «ювенальных подходов Запада», и государство не должно пытаться лишать родителей прав воспитывать своих детей «и творить прочую чушь», поскольку это является покушением на семью.

Ранее депутат выступила против введения наказаний за ложные доносы на семью.