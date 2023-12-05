В Екатеринбурге двухлетний ребенок попал в больницу с отравлением метадоном

В Екатеринбурге двухлетнего ребенка госпитализировали с отравлением психотропным веществом. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в квартире, где семья проживала со знакомой пожилой парой. Родители ребенка отправились в магазин и после возвращения заметили, что сын стал вялым.

Мать дала младшему члену семьи лекарство, но это не помогло. Приехавшие на место медики диагностировали отравление психотропным веществом. Мальчика направили в реанимационное отделение местной больницы.

По словам отца пострадавшего, они с женой к этому моменту уже несколько дней употребляли метадон. Тем не менее, он отрицает, что вещество могло находиться дома.

Ранее петербуржец отпраздновал день рождения в реанимации из-за отравления мухоморами.